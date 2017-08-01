В Кыштыме по проекту «Огонь Победы» продолжится реконструкция воинского мемориала
Автор: КР от Вчера, 18:44 Категория: Общество
К скорбной дате 22 июня в воинском мемориале в центре города был отремонтирован комплекс Вечного огня. Постамент с бронзовой звездой предприниматель Дмитрий Шапранов облицевал полированным гранитом коричнево-бежевого оттенка. Такой же в прошлом году был использован при ремонте подпорной дугообразной стены наклонной плоскости с размещёнными на ней плитами с именами воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В обоих случаях работы выполнены при финансовой поддержке компании «НОВАТЭК-Челябинск», которая на протяжении ряда лет осуществляет проект «Огонь Победы». Ремонт подпорной стены обошёлся в 205 тысяч, из них 120 тысяч рублей выделили газовики. На Вечный огонь они внесли 100 тысяч рублей из затраченных 250 тысяч.
В нынешнем году средства по проекту «Огонь Победы» поступили в Кыштым с задержкой, поэтому ремонт основания Вечного огня оплатил местный бюджет. Но 100 тысяч рублей, перечисленных компанией, будут направлены на ремонт постамента с именами кыштымцев, погибших в горячих точках при исполнении воинского долга, который находится на территории мемориала. На его плитах высечены 33 фамилии воинов-интернационалистов, а также тех, кто погиб в горячих точках.
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