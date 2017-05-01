В Кыштыме на время реконструкции временно не будет подаваться пламя к горелке Вечного огня
Автор: КР от Сегодня, 09:06 Категория: Общество
Мемориал Кыштымского городского округа, посвящённый памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, является объектом культурного наследия регионального значения как памятник истории.
В 1967 году был торжественно открыт памятник советскому солдату, с которого и началось формирование мемориала. В последующие годы появилась стена с плитами, на которых высечены имена погибших кыштымцев. В 1975-м была смонтирована бронзовая звезда и зажжён Вечный огонь. Он стал духовным центром мемориального комплекса.
В 2015 году к 70-летию Великой Победы и 40-летию со дня зажжения Вечного огня в нашем городе был произведён монтаж подсветки мемориального комплекса, заново покрашена бронзовая звезда негасимого огня, отремонтированы бордюры, асфальтовое покрытие на боковых аллеях, пешеходная лестница со стороны улицы Кооперативной. Здесь было установлено видеонаблюдение.
В прошлом году компания «НОВАТЭК-Челябинск», которая на протяжении ряда лет осуществляет проект «Огонь Победы», выделила Кыштымскому городскому округу на ремонт подпорной стены с плитами 2382 погибших кыштымцев 120 тысяч рублей. С учётом средств местного бюджета, общие затраты на бетонирование, укрепление фундамента, гидроизоляцию и облицовку составили 205 тысяч рублей.
В этом году намечено отремонтировать постамент с бронзовой звездой Вечного огня. В понедельник пламя будет временно потушено. На проведение работ генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко выделил Кыштымскому округу ещё 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей поступят из местного бюджета. Будет построен новый постамент для Вечного огня. Его облицуют гранитом, чтобы соблюсти стилистическое единство с дугообразной подпорной стеной, на которую опирается площадка с размещёнными на ней плитами с именами погибших кыштымцев. Работы выполнит предприниматель Дмитрий Шапранов. Сама бронзовая звезда, которую в прошлом очищали наждачными материалами или просто красили, отполируют.
Проведение ремонтных работ в мемориале было согласовано с советом ветеранов Кыштымского округа. Вариант художественного оформления площадки под Вечным огнём утвердил художественный совет. Планируется, что ремонт завершится до 22 июня, чтобы в День скорби, связанный с началом Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе около Вечного огня можно было провести традиционный митинг Памяти.
Комментарии
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