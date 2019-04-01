У Вечного огня в Кыштыме появится звуковой комплекс

Автор: КР от Вчера, 14:57 Категория: Общество

В Кыштыме проводятся подготовительные работы для ремонта мемориального комплекса «Вечный огонь».

В этом году займутся реконструкцией скульптуры воину-освободителю. Это стало возможным благодаря участию Кыштыма в патриотическом проекте «Огонь Победы», организованном газовой компанией «НОВАТЭК-Челябинск». Газовики выделят 200 тысяч рублей на очистку памятника пескоструйным методом и облицовку постамента гранитом направят.

Ещё 72 тысячи рублей направят для установки звукового комплекса у Вечного огня. Это речевой модуль, через который будет озвучиваваться мемориал. Монтажом оборудования займётся оператор связи «К телеком».

Работы по обновлению памятника воину-освободителю начнутся после празднования Дня Победы, а вот звуковой комплекс планируется установить к 9 Мая.

Напомним, с 2015 года мемориальный комплекс у Вечного огня поэтапно ремонтируется за счёт средств местного бюджета, компании «НОВАТЭК-Челябинск» и индивидуальных предпринимателей.

За эти годы укреплена подпорная стена наклонной поверхности мемориала, выполнена облицовка гранитом, отремонтированы постамент с бронзовой звездой Вечного огня, бордюры, асфальтовое покрытие на боковых аллеях и пешеходная лестница, заменён постамент с именами кыштымцев, погибших в «горячих точках» при исполнении воинского долга. Кроме того, смонтирована подсветка мемориального комплекса, установлено видеонаблюдение.