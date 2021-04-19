Южноуральские волонтёры проходят обучение по формированию комфортной городской среды

Вчера, 08:53 Категория: Общество

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1214 человек заявилось на портале dobro.ru в качестве волонтёров по организации онлайн-голосования комфортной городской среды (ФКГС). Добровольцы 43 муниципалитетов от 14 до 70 лет будут информировать граждан о территориях, которые можно благоустроить, а также помогать регистрироваться на платформе и голосовать.

С начала апреля волонтёры проходили первый, федеральный этап обучения. На платформе «Добро.Университет» они узнавали подробную информацию о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», для чего он нужен и как реализуется, в чем будет состоять их задача и как нужно правильно вести себя с населением. Также, участникам вебинаров показали всероссийскую платформу для голосования и механику работы с ней. В конце каждого урока волонтер проходил небольшой тест на усвоение материала, а в завершении курса уже получал сертификат.

Те, кто успешно прошёл первый этап обучения переходит на второй, региональный. Государственное бюджетное учреждение «Молодёжный ресурсный центр» при поддержке Главного управления молодёжной политики организует обучающий курс проекта «Голосование за благоустройство общественных пространств». 20 апреля в дистанционном формате волонтёрам Челябинской области расскажут про основы формирования комфортной городской среды и ТОС, а также познакомят их с новыми и уже реализованными проектами ФКГС в их муниципальном образовании. Спикерами выступят исполнительный директор Ассоциации территориального общественного самоуправления Челябинской области Алексей Горячев и заместитель председателя Правления Ассоциации территориального общественного самоуправления Челябинской области Виталий Воропанов.

К 24 апреля все волонтёры в регионе уже будут обеспечены специальными комплектами одежды с символикой голосования и в них они выйдут на общероссийский субботник в своих муниципальных образованиях. Это позволит горожанам принять участие в благоустройстве и стать частью позитивных изменений в их городе и в России в целом.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте za.gorodsreda.ru каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий или дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.