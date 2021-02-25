Открыта регистрация волонтёров для проведения голосования за объекты благоустройства в городах России

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Стартовала регистрация волонтёров для поддержки единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своём городе, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет и отдать голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Добровольцы – одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным для всех. Поэтому свой волонтёрский штаб для помощи в проведении голосования создаётся в каждом регионе. Задачей волонтёров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать – всего лишь по номеру телефона.

– Комфортный город – это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление её развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтёров, которые всем сердцем любят свои города. Они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе, – рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» (технического оператора проекта) Алексей Гореславский отметил, что у волонтёров в проекте действительно большая роль. Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все волонтёры будут обеспечены планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить своё мнение.

Чтобы стать частью команды волонтёров, нужно оставить заявку на сайте. Регистрация в штабы завершится через месяц, 22 марта.

Справочно:

Общероссийская платформа – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор проекта АНО «Диалог Регионы».

Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. За четыре года уже были благоустроены свыше 81 тысяч общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 160 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За 2019 год качество городской среды повысилось в 816 городах России. К 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.