Кыштымский полицейский спас собаку

Сегодня, 13:20 Категория: Общество

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В одном из городских пабликов про бездомных животных был опубликован крик о помощи. «На ЧЭГРЭС в заброшенном старом коллекторе сидит упавшая собака. Крупная, страшно воет. Спасители выезжать отказались. Есть те, кто сможет помочь?»

Увидев это сообщение, супруги Татьяна и Андрей Сергалиевы тут же отправились искать собаку, попавшую в беду.

– Мы очень долго искали коллектор, потому что к нашему приезду собачка перестала выть. Нашли то самое уже глубокой ночью. Собака рычала на нас и лаяла. Тогда мы решили её покормить, чтоб хоть немного задобрить, сбросили еду вниз, но спускаться к ней было довольно опасно. Видно было, что животное не домашнее, а значит нелюдимое, – рассказала сайту «КР» Татьяна Сергалиева.

– Так как самостоятельно достать собаку мы не смогли, то стали звонить в службу спасения по номеру 112. Нам ответили, что спасатели не приедут. Тогда мы позвонили в полицию, – говорит Андрей Сергалиев.

В дежурную часть поступил звонок с просьбой о помощи. Молодые люди объяснили, что не нашли отклика в спасательной службе, и вся надежда только на полицию.

– Поскольку у нас обрабатывается каждое обращение, мы обязаны были отреагировать. К нам зашёл дежурный и сообщил, что нужно доехать до места, откуда был вызов. Когда я приехал и увидел собаку, то сразу решил спуститься в колодец. Прикормил, погладил и при помощи автомобильного троса обвязал бедолагу и подал наверх, – прокомментировал стажёр по должности участкового уполномоченного полиции Максим Саблин.

В следующем номере «Кыштымского рабочего» мы более подробно расскажем об этой истории, а также объясним, почему спасатели спасают не всех.