В Кыштыме на маленького мальчика накинулся беспризорный пёс Автор: КР от Сегодня, 16:34 Категория: Общество 0 Сегодня в половине девятого утра жительница Кыштыма спасла от беспризорного пса маленького мальчика. Он направлялся в сторону автобусной остановки с улицы Урицкого в районе четвёртой школы. – Ребёнок шёл метрах в 30 позади меня, – сказала сайту «КР» очевидец Татьяна Захарова. – Услышала крик, обернулась и увидела рыжую собаку, которая бросалась на него и лаяла. Ему она была по плечо. Я кинулась к мальчику, замахала сумкой, отбиваясь от пса, кричала на него. Собака полаяла уже на меня, но убежала. Билась, как за своего ребёнка – он у меня во второй класс ходит. Позже мальчик пояснил женщине, что собирался поехать в секцию на автобусе. Мама не может его провожать по утрам, так как сидит с четырёхмесячным ребёнком дома. О беспризорной собаке женщина намеревалась сообщить в ЕДДС. А других родителей призвала: пока собаку не отловили, встречать и провожать своих детей, проживающих в районе школы №4. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить