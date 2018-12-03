В Кыштыме на маленького мальчика накинулся беспризорный пёс

Автор: КР от Сегодня, 16:34 Категория: Общество

Сегодня в половине девятого утра жительница Кыштыма спасла от беспризорного пса маленького мальчика. Он направлялся в сторону автобусной остановки с улицы Урицкого в районе четвёртой школы.

– Ребёнок шёл метрах в 30 позади меня, – сказала сайту «КР» очевидец Татьяна Захарова. – Услышала крик, обернулась и увидела рыжую собаку, которая бросалась на него и лаяла. Ему она была по плечо. Я кинулась к мальчику, замахала сумкой, отбиваясь от пса, кричала на него. Собака полаяла уже на меня, но убежала. Билась, как за своего ребёнка – он у меня во второй класс ходит.

Позже мальчик пояснил женщине, что собирался поехать в секцию на автобусе. Мама не может его провожать по утрам, так как сидит с четырёхмесячным ребёнком дома.

О беспризорной собаке женщина намеревалась сообщить в ЕДДС. А других родителей призвала: пока собаку не отловили, встречать и провожать своих детей, проживающих в районе школы №4.