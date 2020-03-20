В Кыштыме бездомную собаку отловили на территории детского сада

Сегодня, 15:19 Категория: Общество

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Сегодня специалисты компании ООО «Ювин», с которой управление городского хозяйства администрации Кыштымского округа заключило договор на отлов бездомных собак, работали в нашем городе.

За день удалось поймать только двух взрослых животных. Как сообщили сайту «КР» в УГХ, одну собаку поймали на территории детского садика № 5, другую – возле тринадцатой школы.

В последние дни кыштымцы часто жаловались на стаи бродячих четвероногих, выкладывая фото в группе «Мы из Кыштыма» ВКонтакте. На снимках видно, что собаки бегают по городу стаями, в которых порой насчитывается до девяти особей. Однако поймать разом такое количество невозможно.

На следующей неделе работники «Ювина» снова обещают приехать в наш город и продолжить отлов бездомных собак.

Напомним, теперь, по новому законодательству, используются только гуманные методы отлова. Животных на время усыпляют, затем помещают в трёхнедельный карантин. За это время четвероногих друзей стерилизуют и пытаются найти для них хозяев. Если собака не обретает дом, её возвращают на прежнее место…