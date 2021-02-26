Расстрелянная на трассе собака нашла приют в Кыштыме

Вчера, 08:43 Категория: Общество

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В середине февраля на трассе Челябинск-Курган была найдена собака с простреленной головой. Неравнодушный водитель доставил бедное животное в ветеринарную клинику, где рентген показал, что в теле собаки около 30 инородных тел – в черепе, грудной клетке и в зоне позвоночника.

Собака, которую назвали Мишель, от ран не могла ни есть, ни передвигаться. По мнению врача Баграта Агажанова, животное мучили регулярно – видны застарелые раны на морде. Собаку прооперировали, извлекли из ротовой полости дробь, откормили и поставили на ноги. Оставалось найти ей заботливых хозяев.

Устройством Мишель в добрые руки занялся депутат Госдумы, Председатель Комитета по экологии и охране окружающей̆ среды Владимир Бурматов. По областному телевидению прошёл репортаж о спасённом животном, а в своём инстаграме Владимир Владимирович объявил кастинг претендентов на роль хозяев Мишель. Главным требованием было наличие условий для содержания (не цепь!) и опыт выхаживания животных.

Забрать собаку хотели жители Челябинска, Екатеринбурга, звонили даже из Германии. Выбор пал на семью из Кыштыма, и в минувшую субботу депутат со своими помощниками доставил Мишель в наш город. Новая хозяйка встречала гостей чаем, а лохматого питомца – миской с тёплым кефиром.

– О судьбе собаки, ставшей жертвой человеческой жестокости, мы узнали из репортажа, – рассказывает жительница Кыштыма Наталья Петунина. – Было больно смотреть, и у нас не возникло ни доли сомнения в том, чтобы принять её в нашу семью. У нас уже живёт собака-подкидыш Кукла, есть просторный вольер и две отдельные будки.

Владимир Бурматов, передавая Наталье ветеринарный паспорт, отметил, что собака, хоть и настрадалась, но не озлобилась, агрессии не проявляет. А Мишель во время разговора доверчиво прижималась к депутату, подставляя свою израненную голову под его ласковые поглаживания.

– Ещё две недели назад она, буквально нашпигованная дробью, боролась за жизнь, а уже сегодня обрела добрую, заботливую семью, – улыбается Владимир Бурматов. – В семье Натальи есть все условия, чтобы Мишель было хорошо, даже подружка у неё здесь есть. Это новый этап в её собачьей жизни – хороший, счастливый и добрый. Всё у неё теперь будет хорошо.