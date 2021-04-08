Южноуральцам рассказали, как вести себя с коллекторами

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Гражданам, столкнувшимся с противоправной деятельностью лиц, требующих возврата просроченной задолженности, а также тем, с кем взаимодействие ведётся на законных основаниях, но с некоторыми нарушениями положений закона, следует знать основной порядок своих действий.

В случае нарушения прав гражданина при осуществлении с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, последний вправе обратиться с заявлением в Управление федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, где действует отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению обращений граждан с жалобами на деятельность коллекторов. Нарушившим закон организациям грозит административная ответственность. Информацию можно получить по телефонам (351) 252-53-22, 255-34-31.

Законом предусмотрена частота взаимодействия кредитора с должником. Так, первый не вправе беспокоить второго в рабочие дни с 22 до 8 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 20 до 9 часов по местному времени. Можно напоминать должнику о его обязательствах посредством личных встреч не чаще одного раза в неделю, посредством телефонных переговоров не более одного раза в сутки, но не чаще двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц.

В обращении необходимо подробно изложить факты нарушения закона. Дополнительно к заявлению приобщить подтверждающие документы: заключённый договор займа, детализация телефонных переговоров, копии почтовых уведомлений, аудиозаписи телефонных переговоров и скриншоты текстовых сообщений, либо иные документы, имеющие значение при рассмотрении обращения.

В случае совершения противоправных действий (надписи на стенах, дверях, почтовых ящиках, транспортных средствах, направление текстовых сообщений и поступающих телефонных звонков с угрозами, оскорблениями), необходимо незамедлительно обращаться с письменным заявлением в полицию для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». С заявлением об оскорблении, за которое предусмотрена административная ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ, следует обращаться в прокуратуру по месту жительства.

В случае нарушения закона кредитными организациями (банками) письменное обращение (заявление, жалобу) необходимо подать в отделение по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, осуществляющего контрольно-надзорные функции за кредитными организациями (банками). Следует знать, что выявление нарушений в деятельности коллекторских агентств, включённых в государственный реестр, и микрофинансовых организаций, взыскивающих долги со своих заёмщиков, не отменяет выплату гражданами долгов по заключённым ими договорам. Настоятельно рекомендуется заёмщикам, попавшим в тяжёлое финансовое положение и не выплатившим вовремя займ микрофинансовой организации, не рассчитывать на помощь различных юридических фирм в случае противоправных действий взыскателей. Минимум, чем это может усугубить положение должников, – упущенное время и выросший долг, максимум – потраченные немалые средства за услуги так называемых «раздолжителей» и нерешённые проблемы.