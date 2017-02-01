В Кыштыме коллекторы портят имущество должников и продолжают чинить угрозы

Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Происшествия

Как сообщалось вчера на нашем сайте, в полицию поступила жалоба от жительницы Кыштыма на действия коллекторов. Сегодня подобное заявление подала ещё одна жительница нашего города. По её словам, неизвестные звонят с угрозами каждый день.

Выяснилось, что обе оформили займы через интернет в екатеринбургской микрофинансовой организации «Домашние деньги». За просрочки в несколько тысяч рублей коллекторы не дают им покоя.

– В полицию регулярно поступают такие жалобы, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – На днях было заявление от заведующей одного из детских садов нашего города. Одна из работниц садика допустила задолженность по займу в микрофинансовой организации, и теперь коллекторы названивают по месту работы. Они даже требуют, чтобы весь коллектив скинулся по 200 рублей и оплатил задолженность за коллегу. По данному факту проводится проверка.

В прошлом году деятельность коллекторов стала регулироваться законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях её погашения. Для этого можно лично встречаться с неплательщиком, но не чаще одного раза в неделю. Звонить не более двух раз в неделю. Запрещается беспокоить должника ночью, оказывать психологическое давление, причинять вред его здоровью и имуществу. Нельзя сообщать о долге посторонним. Однако, судя по всему, все эти правила пока остаются только на бумаге.