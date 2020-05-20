УФССП России по Челябинской области информирует о порядке работы в период карантинных ограничений

Вчера, 16:14 Категория: Общество

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В связи с введением карантинных мер и в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний УФССП России по Челябинской области с 19.03.2020 временно ограничен личный прием граждан.

Для упрощения взаимодействия граждан и судебных приставов в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверки и приниматься процессуальные решения. По данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.

Для получения ответа на ранее поданные обращения и решения иных вопросов следует звонить по контактным телефонам структурных подразделений Управления, перечень которых размещен на официальном сайте УФССП России по Челябинской области. Телефонные номера и порядок взаимодействия граждан с судебными приставами также указаны на информационных листах при входе в каждый отдел судебных приставов.

Обращения, заявления (ходатайства) можно направить в форме электронного документа с помощью сервисов Единого портала государственных услуг, а также посредством ресурсов официального сайта УФССП России по Челябинской области «Интернет-приемная» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности, а также произвести оплату можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России по Челябинской области.

Просьба отнестись с пониманием к профилактическим мерам, принятым УФССП России по Челябинской области.