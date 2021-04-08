В исправительной колонии в Кыштыме выявлены нарушения, связанные с трудовой деятельностью осуждённых

Сегодня, 13:50 Категория: Общество

423

0

Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области (исправительной колонии общего режима для осуждённых мужчин, расположенной в Кыштыме) проведена проверка соблюдения законодательства РФ, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

Установлено, что некоторым осуждённым, трудоустроенным в исправительном учреждении на работах с вредными условиями труда, отпуск был предоставлен не своевременно, а также работодатель допустил к работе осуждённых, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда.

Кроме того, ряд осуждённых, трудоустроенных в колонии, не в полном объёме обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также не организована надлежащая выдача, учёт и контроль, смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Выявлены и другие нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осуждённых к труду. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными должностными лицами ИК-10, что влечёт нарушение интересов государства при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы.

По результатам проверки руководителю исправительного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона и недопущению их в дальнейшем.