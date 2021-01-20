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Заключённые ИК-10 из Кыштыма благоустроили сквер Победы в Кургане

Вчера, 13:29 Категория: Сделано в Кыштыме
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Заключение муниципального контракта позволило дополнительно организовать восемь рабочих мест для трудоустройства осуждённых, которые отбывают сроки в исправительной колонии № 10, расположенной на территории Кыштымского городского округа.

 

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, в рамках заключённого муниципального контракта с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана выполнены работы по благоустройству общественной территории около пересечения улиц Мостостроителей и проспекта Голикова. Работы проведены в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».

 

В исправительной колонии изготовили малые архитектурные формы: радиусные скамейки. Выполнены они в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической и разрешительной документации.

 

Выполнение данного заказа на производственных площадях центра трудовой адаптации ИК-10 способствовало не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дало возможность создать новые рабочие места для осуждённых.

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Теги: Кыштым Курган ИК 10 производство сквер Победы

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