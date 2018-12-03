В Кыштыме осуждённые могут выйти на свободу по состоянию здоровья Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество 0 Как сообщил сайту «КР» помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Челябинской области Виталий Вашко, в этом году в Кыштымском городском суде было рассмотрено четыре ходатайства от осуждённых, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 10, расположенной в городе Кыштыме. Они воспользовались правом, которое прописано в статье 81 Уголовного кодекса РФ и попросили об освобождении в связи с наличием у них заболеваний, препятствующих дальнейшему нахождению в местах лишения свободы. В подобных случаях для подтверждения диагнозов привлекается комиссия, работающая в специализированных лечебно-профилактических учреждениях. Отказ в направлении осуждённого на медицинское освидетельствование осуждённый или его законный представитель может обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Медицинское освидетельствование осуждённого проводится не позднее 10 дней со дня поступления в медицинскую комиссию медицинских документов. Рассматривая такие ходатайства, суд оценивает медицинское заключение с учётом перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Однако по результатам, полученных от осуждённых из исправительной колонии № 10, Кыштымский городской суд отказал им в удовлетворении ходатайств в связи с отсутствием заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить