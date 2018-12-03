В Кыштыме осуждённые могут выйти на свободу по состоянию здоровья

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество

Как сообщил сайту «КР» помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Челябинской области Виталий Вашко, в этом году в Кыштымском городском суде было рассмотрено четыре ходатайства от осуждённых, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 10, расположенной в городе Кыштыме.

Они воспользовались правом, которое прописано в статье 81 Уголовного кодекса РФ и попросили об освобождении в связи с наличием у них заболеваний, препятствующих дальнейшему нахождению в местах лишения свободы.

В подобных случаях для подтверждения диагнозов привлекается комиссия, работающая в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.

Отказ в направлении осуждённого на медицинское освидетельствование осуждённый или его законный представитель может обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Медицинское освидетельствование осуждённого проводится не позднее 10 дней со дня поступления в медицинскую комиссию медицинских документов.

Рассматривая такие ходатайства, суд оценивает медицинское заключение с учётом перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Однако по результатам, полученных от осуждённых из исправительной колонии № 10, Кыштымский городской суд отказал им в удовлетворении ходатайств в связи с отсутствием заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания.