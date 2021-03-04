Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Сотрудники ГИБДД Кыштыма навестили семью, пострадавшую при пожаре

Вчера, 15:57 Категория: Общество
583
0

Тринадцатого февраля госавтоинспекторы кыштымской полиции Егор Беспалов и Вадим Лашманов вынесли пятерых детей из горящего дома, а также помогли эвакуироваться их родителям. Полицейские случайно заметили горящий дом во время патрулирования и не остались равнодушными к чужой беде.

                              

В преддверии Международного женского дня стражи правопорядка совместно с движением «Серебряные волонтёры» навестили семью по новому месту жительства – в квартире, которую семья приобрела с помощью средств материнского капитала. Визит автоинспекторов стал для детей и их родителей приятным сюрпризом.

 

Полицейские поздравили с наступающим праздником маму и двух девочек, и вручили им сладости. Ребята поделились с сотрудниками полиции своими впечатлениями, как они устроились в новой квартире, а родители ещё раз поблагодарили полицейских за оказанную помощь.

Поделиться публикацией

Теги: ГИБДД Кыштым пожар гости помощь

Похожие публикации:

В Кыштыме сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли пожарным эвакуировать жителей многоквартирного дома

В Кыштыме в роли Деда Мороза выступил сотрудник изолятора временного содержания

В Кыштыме многодетная автоледи возмущена тем, что её штрафуют дорожные полицейские

В Кыштыме полицейские и судебные приставы навестили штрафников

Кыштымские полицейские выстрелили «серебром»

Комментарии:

Добавить