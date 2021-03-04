Сотрудники ГИБДД Кыштыма навестили семью, пострадавшую при пожаре

Вчера, 15:57 Категория: Общество

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Тринадцатого февраля госавтоинспекторы кыштымской полиции Егор Беспалов и Вадим Лашманов вынесли пятерых детей из горящего дома, а также помогли эвакуироваться их родителям. Полицейские случайно заметили горящий дом во время патрулирования и не остались равнодушными к чужой беде.

В преддверии Международного женского дня стражи правопорядка совместно с движением «Серебряные волонтёры» навестили семью по новому месту жительства – в квартире, которую семья приобрела с помощью средств материнского капитала. Визит автоинспекторов стал для детей и их родителей приятным сюрпризом.

Полицейские поздравили с наступающим праздником маму и двух девочек, и вручили им сладости. Ребята поделились с сотрудниками полиции своими впечатлениями, как они устроились в новой квартире, а родители ещё раз поблагодарили полицейских за оказанную помощь.