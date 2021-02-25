В Кыштыме сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли пожарным эвакуировать жителей многоквартирного дома

Вчера, 15:50 Категория: Происшествия

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Сотрудники патрульно-постовой службы кыштымской полиции – старшина полиции Николай Плаксин и стажёр по должности полицейского патрульно-постовой службы полиции Никита Нечаев – благодаря слаженным и оперативным действиям помогли людям эвакуироваться из горящего дома.



В вечернее время 21 февраля, находясь на маршруте патрулирования, полицейские получили сообщение от дежурного, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Юлии Ичёвой задымление. Незамедлительно сотрудники полиции прибыли на место и поспешили на помощь жильцам дома.



Полицейскими было организовано оповещение граждан, где произошло возгорание. Людям, которые находились на первом, втором и третьем этажах помогли выйти на улицу. Тех, кто находился на этажах выше, в связи с высокой задымленностью подъезда, разместили в квартире на пятом этаже. Также полицейские проинформировали сотрудников МЧС о своём местонахождении и о пятерых гражданах.



Прибывшие на место пожарные локализовали очаг возгорания и в кислородных масках вывели граждан на улицу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.