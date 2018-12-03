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В Кыштыме в роли Деда Мороза выступил сотрудник изолятора временного содержания

Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Общество

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Сотрудники кыштымской полиции поздравили детей своих коллег с наступающим Новым Годом. Роль главного персонажа предстоящего праздника – Деда Мороза, сыграл сотрудник изолятора временного содержания, а его внучку Снегурочку – сотрудница следственного отдела.

 

– Оба – молодые сотрудники, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Они поздравили дочерей и сыновей тринадцати полицейских. Съездили даже в посёлок Тайгинка.

 

 

Дети порадовали сказочных персонажей стихами, за что те подарили им сладкие подарки. После весёлых игр и фотографирования на память полицейский Дед Мороз напомнил маленьким пешеходам и их родителям, как важно соблюдать Правила дорожного движения.

 

 

Всего у сотрудников кыштымской полиции больше сотни детей. Многие из них в начале января отправятся на новогоднюю ёлку в Народный дом. Там им вручат кульки, полные сладостей – об этом заранее позаботился межмуниципальный отдел внутренних дел России «Кыштымский».


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