В Кыштыме в роли Деда Мороза выступил сотрудник изолятора временного содержания Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Общество 0 Сотрудники кыштымской полиции поздравили детей своих коллег с наступающим Новым Годом. Роль главного персонажа предстоящего праздника – Деда Мороза, сыграл сотрудник изолятора временного содержания, а его внучку Снегурочку – сотрудница следственного отдела. – Оба – молодые сотрудники, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Они поздравили дочерей и сыновей тринадцати полицейских. Съездили даже в посёлок Тайгинка. Дети порадовали сказочных персонажей стихами, за что те подарили им сладкие подарки. После весёлых игр и фотографирования на память полицейский Дед Мороз напомнил маленьким пешеходам и их родителям, как важно соблюдать Правила дорожного движения. Всего у сотрудников кыштымской полиции больше сотни детей. Многие из них в начале января отправятся на новогоднюю ёлку в Народный дом. Там им вручат кульки, полные сладостей – об этом заранее позаботился межмуниципальный отдел внутренних дел России «Кыштымский». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить