В Кыштымском городском округе введён режим повышенной готовности

Вчера, 12:51 Категория: Общество

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В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории муниципалитета постановлением главы Кыштымского городского округа введён режим повышенной готовности. На особый контроль взята работа социальных учреждений, объектов инфраструктуры. Все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы.



Вчера, 23 февраля, в связи с резким понижением температуры и порывистым ветром до 26 -27 м/сек в разных районах округа произошли перехлесты и порывы проводов. Как следствие, отключились трансформаторные подстанции на высокой и низкой сторонах. Кроме того, имело место перемерзание водоводов на Каолиновом и в районе абразивного завода.



В течение дня, вечером и ночью работали аварийные бригады ОАО «МРСК Урала», ООО «Эрго», ООО ТСО «Кыштым», ООО «Челябкоммунэнерго». В настоящее время продолжаются восстановительные работы в районах Ближней Дачи и Нижнего Кыштыма, на Каолиновом.



Отменены занятия в школах в первую и вторую смены с первого по одиннадцатый классы.



Ведутся работы по расчистке дорог и тротуаров на центральных улицах. Работает девять единиц техники.



Напоминаем, ЕДДС принимает обращения жителей по телефонам: 4-11-12 (оперативный дежурный), 4-19-22 (по вопросам ЖКХ). Просим жителей округа в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержаться от поездок на личном транспорте.