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В Кыштыме объявлен особый противопожарный режим

Автор: КР от Сегодня, 09:41 Категория: Происшествия

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Постановлением главы Людмилы Шеболаевой на территории Кыштымского городского округа введён особый противопожарный режим.

 

Это вызвано увеличением более чем в два раза количества пожаров. Если в прошлом году за январь в Кыштыме было зарегистрировано два пожара, то за январь этого года – уже пять.

 

На основании постановления главы, отделом надзорной деятельности №16 разработан план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и последствий от них.

 

Сотрудники пожарной части №38 ежедневно обходят частные домовладения и проводят с жильцами инструктажи по предупреждению пожаров.

 

 

Как сказал сайту «КР» начальник этой части Андрей Раскостов, за месяц они обошли уже не менее 500 частных домов.

 

– Мы не только беседуем с людьми и рекомендуем им устанавливать в домах пожарные извещатели, которые, в случае возгорания или задымления в помещении, своевременно подадут сигнал, – говорит Раскостов. – Но ещё и вручаем памятки по профилактике пожаров и о том, как нужно действовать в результате ЧС.

 

Особый противопожарный режим в Кыштымском городском округе будет действовать до особого распоряжения.

 

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