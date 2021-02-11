Губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой о расширении статуса многодетной семьи в регионе

Вчера, 13:56 Категория: Общество

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Сейчас семьи, воспитывающие троих детей, при достижении старшим ребёнком совершеннолетия, утрачивают статус многодетной семьи, а вместе с ним право на получение социальных пособий и льгот.

Законопроект предусматривает, что семья сохранит статус многодетной в случае, если старшему ребёнку уже исполнилось 18 лет, но он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до 23 лет.

Такое изменение в областном законодательстве даст возможность многодетным семьям сохранить право на все меры, положенные им, в том числе ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующих детей, компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособие на подготовку детей к школе, новогодние подарки, бесплатные путёвки в санатории и загородные детские лагеря, земельный участок либо выплату взамен предоставления земельного участка и другие льготы.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

– Надеюсь, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержат предложение губернатора, – сказала сайту «КР» многодетная мать из Кыштыма Наталья Крючкова. – Вот только бы ещё не делили многодетные семье на малоимущих и обеспеченных. У нас, к примеру, на каждого члена семьи выходит прожиточный минимум. Поэтому мы с тремя детьми не пользуемся практически никакими льготами – в полном объёме оплачиваем коммунальные услуги, нам не выделяли при рождении третьего сына земельный участок, поскольку мы не признаны нуждающимися в жилье. Тут много тонкостей. Но даже такая инициатива Алексея Леонидовича – это уже шаг вперёд.