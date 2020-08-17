В Челябинской области выплатят пособия на подготовку детей к учебному году

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Пособия на подготовку к школе выдаются на каждого ребёнка из многодетной малоимущей семьи и каждого ребенка-инвалида из малоимущей семьи в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, соцподдержка родителям будет оказана по поручению Алексея Текслера.

В 2020 году размер пособия составляет полторы тысячи рублей. На выплаты в областном бюджете предусмотрено 59 миллионов рублей. По предварительным расчётам родители или законные представители 34 тысяч детей смогут получить данную поддержку.

В целях безопасности приём документов осуществляется в электронном виде с 19 августа по 10 ноября. Большинство сведений, необходимых для выплаты, будет запрошено посредством межведомственного взаимодействия. Пособие перечислят на счёт граждан, либо через почтовое отделение по месту жительства заявителя.

В Челябинской области многодетной признаётся семья, постоянно проживающая на территории региона и имеющая на своем содержании трёх и более детей, в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц в возрасте до 18 лет.