В Кыштыме многодетные семьи смогут получить социальную выплату вместо земельного участка

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Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, семьи, которые состоят в очереди на предоставление земельного участка и те, кто нуждается в жилье в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, могут получить денежную выплату.



На основании постановления Правительства Челябинской области от 24.10.2018 г. № 485-П «О порядке предоставления гражданам социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке» право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трёх и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.



Выплата предоставляется для оплаты обязательств по договору купли-продажи жилья или договору участия в долевом строительстве, оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту.



Денежные средства перечисляются на счёт продавца, либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит. Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно. Размер социальной выплаты составляет 251 тысячу 498 рублей.



После отмены карантинных мероприятий Управление социальной защиты населения возобновит приём заявлений от граждан о предоставлении компенсации (ул. Фрунзе, 3, кабинет № 9). Приёмные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон: 8 (351-51) 4-04-45.