В Управлении пенсионного фонда Кыштыма сообщают о прибавке к ежемесячным выплатам

Сегодня, 13:59 Категория: Общество

371

0

Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда России по городу Кыштыму, граждане, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, в том числе на набор социальных услуг, получат прибавку с 1 февраля.

Индексация составит 3,8 процента. Таких льготников в Кыштыме более 4300, из них 3800 инвалидов.

Напоминаем, что набор социальных услуг состоит из обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами; предоставления при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Отказаться от получения набора социальных услуг в натуральном выражении и получать его в денежном выражении на следующий год можно, подав заявление до 1 октября текущего года.