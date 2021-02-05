"Якшы" пиши через "Ы"

8-02-2021, 17:47 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе проживают люди различных национальностей: русские, татары, башкиры, евреи, представители народов Кавказа.

О традициях башкир, об их быте и воспитании внештатный корреспондент газеты «Кыштымский рабочий» Анна Наумова поговорила с председателем курултая Гульсирой ИСТАМГУЛОВОЙ. К слову, по инициативе курултая в Кыштымском округе проходит множество колоритных праздников, ведётся изучение языка. Уже 21 год существует вокальный коллектив «Яшлек».

– Гульсира Фатиховна, расскажите, пожалуйста, как презентует себя курултай татар и башкир перед гостями округа?

– В санатории МВД «Лесное озеро» отдыхают люди со всех уголков России. До введения ограничений из-за пандемии они приезжали к нам в гости. Мы ездили с ними в мечеть, я им рассказала об истории башкир. Гости попробовали национальные блюда, угостились чаем из самовара, посмотрели концертную программу, услышали курай.

– Какие национальные башкирские праздники проходили в нашем городе?

– Трижды состоялся городской детский сабантуй. На нём стали традиционными конкурсы на самую длинную косу и расшитую тюбетейку. На базе станции юных туристов «Странник» мы проводили праздник птиц – Каргатуй. С давних пор принято раскладывать пшённую кашу на пнях и камнях. Пандемия внесла коррективы, поэтому в прошлом году праздники не проводились.

– Будет ли проходить юбилейный концерт «Яшлека» в этом году?

– Да, в прошлом году коллективу исполнилось 20 лет, теперь планируем 17 апреля отметить 21-летие. Красивая дата в 2021 году.

– Есть ли дети в смешанных семьях, которые идентифицируют себя как башкиры?

– Приведу такой пример. Ко мне в коллектив «Народоведение» ходит девочка. Несмотря на то, что папа русский, а мама башкирка, их дочь с удовольствием изучает башкирский язык.

– Чем ещё занимаются дети на занятиях в коллективе «Народоведение», кроме изучения языка?

– Конечно же, мы говорим о башкирской культуре. Скоро будет проходить муниципальный конкурс «От старины до современности». Мои воспитанники представят две работы: «Старинные башкирские праздники» (сабантуй, йыйын, воронья каша и кукушкин чай) и «Старинные башкирские обряды и обычаи».

– Представьте, пожалуйста, типичную башкирскую семью в вашем понимании?

– Оба родителя говорят на родном языке. Ведь если они владеют языком, то и ребёнок будет знать его. Нужно соблюдать обычаи и традиции своего народа, не обязательно старинные, а хотя бы почитать старших: не забывать родителей, бабушек и дедушек. Если есть умершие, то делать аяты.

– Какие праздники отмечают современные башкиры?

– Безусловно, это религиозные праздники: курбан-байрам и ураза байрам. Яркий и красочный сабантуй привлекает внимание гостей всех национальностей. Ароматный чак-чак с удовольствием запьёт чаем и русский, и башкир. Каргатуй в городах уходит в далёкое прошлое. В одной из школ Красноармейского района проходит подобный праздник, хорошо, если бы и в наших школах он проводился.

– Какая, на ваш взгляд, сейчас главная проблема в сохранении башкирской культуры?

– Необходимо донести до родителей важность и нужность изучения башкирского языка. Хотелось, чтобы в моём коллективе занималось как можно больше желающих, можно набрать и две, и три группы. Всё зависит от взрослых, а они не видят в этом необходимости. Наши дети очень заняты и им приходится постоянно выбирать, чем заниматься. Хотелось, чтобы наряду со всеми кружками и секциями ребята задумывались об изучении родного языка.

– В чём сложность в изучении башкирского языка?

– В нём много горловых звуков, тяжело дается говорение. Большинство слов непривычны для нашего произношения, например слово «якшы» - хорошо, нужно писать через «ы», а русскоговорящие привыкли писать жи-ши с буквой «и». Также в башкирском языке нет мягкого знака. Есть слова, которые начинаются с «й», такое как «йорт» - дом.

– Раньше существовала специальная группа в детсаду для изучения башкирского языка. Как была построена работа?

– На базе восьмого детского сада существовала эта группа, её посещали 16-18 детей от трёх до семи лет. Опыт был интересным, старшие ребята помогали младшим, а малыши старались подтянуться. Но воспитателям было очень сложно, нужно было подготовить занятия для трёх групп.

– Где может применить свои знания школьник, знающий башкирский язык?

– Мы были на семейном курултае в Уфе и нам рассказывали, что школьник, хорошо знающий башкирский язык, может учиться в престижной гимназии по квоте. Всем заинтересованным советую обратиться ко мне. У меня есть подробная информация и информационные брошюры.

– Вопрос к вам, как к хозяйке. Какие чаще всего национальные блюда вы готовите?

– Делаю домашнюю лапшу и пеку вэк-бэлиш, шаньги, хворост и юаса. Домашние кралечки напоминают детство.

– В какой отрасли чаще всего реализуют себя башкиры?

– Если они живут в сельской местности или в небольших городах, то это, конечно же, фермерство. Моя знакомая из деревни Аязгулова в Аргаяшском районе делает тушёнку из гусиного мяса.

– Что бы вам хотелось сделать для популяризации башкирской культуры?

– Здорово будет, если получится провести мастер-класс по изготовлению нагрудного украшения – яга, расшитого бисером и украшенного монетами. На праздник можно сделать такой аксессуар, чтобы все могли увидеть его. Хотелось, чтобы в городе был танцевальный коллектив для детей с народными башкирскими танцами.