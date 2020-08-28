В Кыштыме пройдут мастер-классы по изучению башкирской культуры

Сегодня, 18:25 Категория: Культура

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В прошлом году председатель местного общественного объединения «Курултай башкир» Гульсира Истамгулова рассказывала нашей газете о планах открыть в Кыштыме бесплатные курсы по изучению башкирского языка, чтобы не потерять уникальные традиции и навыки общения башкир на родном языке.

Запись на бесплатные мастер-классы началась. Любой житель Кыштыма может окунуться в башкирскую культуру. Национальность при этом не имеет значения.

На занятиях расскажут об истории, традициях, национальной кулинарии и музыкальных инструментах, а также можно будет изучить основы башкирского языка.

Запись по телефону: 8-906-866-51-15. Или по адресу: улица Садовая, 2 (станция туристов «Странник»).