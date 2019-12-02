В Кыштыме открываются бесплатные курсы по изучению башкирского языка

Автор: КР от Сегодня, 17:26 Категория: Культура

О поддержке этого начинания было заявлено на V Всемирном курултае башкир.

Встреча прошла ещё летом в Уфе. Её участниками стали более 500 делегатов из России, США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и ещё 20 стран. В составе делегации от нашего города на съезде побывала председатель местного общественного объединения «Курултай башкир» Гульсира Истамгулова.

Язык до Башкортостана доведёт

Главной темой Всемирного курултая стало сохранение и продвижение башкирской культуры. Наша страна – многонациональное государство, частью которого являются и башкиры – коренное население Челябинской области. Однако на фоне современного уклада жизни интерес к народным обычаям угасает. Чтобы не потерять уникальную культуру и навыки общения башкир на родном языке, принято решение о возрождении былых традиций не только на всей территории Российской Федерации, но и в других странах.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил о том, что башкирский язык необходимо сделать востребованным и модным. А соотечественникам, проживающим за пределами Башкортостана, пообещал финансовую помощь в программе «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа».

– Если в российских регионах не найдётся учителей башкирского языка, значит, специалистов направят из Башкортостана или выделят финансирование на обучение местных педагогов. К тому же обеспечат всей необходимой методической литературой, – сказала сайту «КР» Гульсира Фатиховна Истамгулова. – В Кыштыме нашлось несколько учителей, которые готовы приступить к занятиям по башкирскому языку. Сейчас идёт набор детской группы. Но чтобы усилия не остались безуспешными, дома должен звучать национальный диалект. Поэтому родители тоже могут записаться на обучение. Нам нужно набрать группу не меньше 15 человек. Занятия будут проходить в станции юных туристов «Странник» на улице Садовой, 2.

Между прочим, изучение национального языка послужит не только сохранению культуры, но и подарит школьникам дальнейшие перспективы. Уже с шестого класса дети могут учиться в гимназиях Республики Башкортостан.

– Наши ребята могут поступить, даже не зная языка. Они будут учить его непосредственно в учебном заведении, – говорит Гульсира Фатиховна. – Думаю, с шестого класса рановато отправлять детей. Если отрывать от семьи так рано, семейное воспитание будет хромать. А вот после девятого класса школьник уже имеет представление о своём будущем и может выбрать, в каком направлении пойти учиться. Есть спортивные, театральные, физико-математические, художественные гимназии. Окончив их, выпускники гарантированно поступают в престижные вузы Республики Башкортостан.

В республиканских университетах в качестве дополнительного предмета к башкирскому языку абитуриенты получают возможность учить ещё и китайский, арабский, турецкий языки.

Жить, соблюдая условия счастья

Во время своего визита в Уфу губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. В неформальной обстановке руководители двух регионов обсудили перспективы сотрудничества и реализации совместных проектов в области промышленности и туризма.

– Наши территории традиционно связывают серьёзные экономические, культурные взаимоотношения, но есть куда стремиться, и у нас в этой части большие планы, – отметил Алексей Леонидович. – Челябинская область многонациональная. Башкиры занимают ключевое, важнейшее место в том переплетении народов, культур, которые есть на нашей территории. Безусловно, мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку.

Башкирская культура сегодня – это отражение исторического пути народа, вобравшее в себя только лучшее. Уже 19 лет кыштымский народный татаро-башкирский ансамбль «Яшлек» радует зрителей не только национальными песнями и танцами, но и самобытными праздниками. Среди них – детский сабантуй, Алтын-туй (чествование золотых юбиляров), поэтические встречи. В апреле 2020 года около станции юных туристов «Странник» впервые будет проведён национальный праздник «Воронья каша», которым издревле отмечали прилёт пернатых весной. В казане приготовят пшённую кашу. Сначала накормят птиц, потом и гости отведают угощение.

До недавнего времени ансамблем руководила Гульсира Истамгулова, теперь во главе коллектива Розалия Исмагилова.

– «Яшлек» я не бросаю, – уверяет Гульсира Фатиховна. – В апреле следующего года отпразднуем 20-летие. В ансамбль приходят новые вокалисты. Изучать родной язык через песни даже проще, чем на занятиях. В наших планах – создание детского музыкального коллектива.

Уметь быть щедрым, делиться с людьми своей радостью – это условия счастья. Такая мысль описана в «Легенде о башкирских праздниках», и она находит подтверждение в повседневной жизни «Курултай башкир».

По четвергам в «Татаро-башкирский культурный центр» Кыштыма (улица Ленина, 18) приезжает учитель игры на курае из Аргаяшского района. Он безвозмездно открыл класс игры на башкирском музыкальном инструменте и учит волшебным звукам всех желающих, независимо от национальности.

Курай со своим необычным и громким звучанием – давний родственник флейты.

– Когда играет музыка курая, можно закрыть глаза и представить башкирскую степь, табун лошадей, песню ветра, – поделилась Гульсира Истамгулова. – Сейчас на курае учатся играть около десяти мужчин. Это и русские, и татары, и башкиры. Женщины и дети тоже могут освоить инструмент.

Окунуться в башкирскую музыкальную культуру может любой житель Кыштыма.

Национальность при этом не имеет значения. На занятия приходят татары, башкиры и русские.

Куда обращаться:

По вопросам изучения башкирского языка, обучения игры на национальном инструменте курай, выступления в составе ансамбля «Яшлек» и других тем, касающихся развития башкирской культуры в нашем городе, можно звонить по телефону: 8-906-866- 51-15 (председатель «Курултай башкир» в городе Кыштым Гульсира Истамгулова).

Мнение:

Дмитрий ДУДИН, работник Кыштымского медеэлектролитного завода:

Я начал учиться играть на курае, так как башкирская культура мне ближе. Осваивать инструмент очень тяжело. Например, первый простой звук я издал только через неделю занятий. До этого получалось выдувать только воздух вместо звука. Курай – не простой инструмент, он насыщен энергией башкирской культуры. Его звучание завораживает, захватывает дух. Ощущение, как будто взлетаешь и забываешь обо всём. Даже на рыбалку с собой беру курай, он неплохо помогает.

Факт:

В Челябинской области проживает более 166 тысяч башкир. Причём в двух районах нашего региона башкиры составляют большинство населения: в Аргаяшском – более 26 тысяч, в Кунашакском – 16 с половиной тысяч.