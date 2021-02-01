Губернатор Алексей Текслер снял часть коронавирусных ограничений в Челябинской области

Вчера, 08:50 Категория: Общество

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Обращение об этом глава региона опубликовал вчера, 1 февраля, в своём аккаунте в Instagram. Неслучайно видеообращение было снято на матче «Трактора», ведь именно массовых мероприятий изменения коснулись в первую очередь.

– Постоянно анализируем эпидситуацию в регионе. Ситуация стабильная, с постоянным трендом на улучшение. Поэтому принял ряд решений о снятии ограничений. В частности, с завтрашнего дня увеличиваем до 60 процентов разрешённую вместимость при посещении объектов культуры, спорта, ряда других. Также снимаем ограничения на посещение органов власти при оказании государственных и муниципальных услуг. Будем продолжать анализировать ситуацию и при улучшении снимать ограничения, – заверил Алексей Текслер.