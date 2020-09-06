Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме стартует новый театральный сезон

Вчера, 16:25 Категория: Культура
174
0

Напомним, 19 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, в регионе разрешено проведение публичных массовых мероприятий с учётом ограничений по посещаемости (в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчётной вместимости). Это позволило южноуральским театрам и концертным залам открыть новый сезон.

В Кыштыме 29 сентября в 18 часов зрителей приглашают на спектакль «Игроки». В Народном доме постановку представит Челябинский Камерный театр.

Как сказала сайту «КР» художественный руководитель Централизованной клубной системы города Кыштыма Ольга Горбанёва, с учётом действующих ограничений посещаемости количество билетов сокращено. В продаже их всего 98. Зрители будут сидеть на расстоянии друг от друга. Перед началом

спектакля всем измерят температуру.
Купить билеты можно в кассе Народного дома по адресу: улица Театральная, 2 или заказать по телефону: 8 (351-51) 5-52-18.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Народный дом Театральный сезон

Похожие публикации:

В Кыштыме 17 пациентов проходят лечение от COVID-19

В Челябинской области сняты ограничения на проведение массовых мероприятий

В Челябинской области сняли ряд ограничений

В Кыштыме будут открыты спортзалы и летние кафе

В Челябинской области продлён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции

Комментарии:

Добавить