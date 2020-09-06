В Кыштыме стартует новый театральный сезон

Вчера, 16:25 Категория: Культура

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Напомним, 19 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, в регионе разрешено проведение публичных массовых мероприятий с учётом ограничений по посещаемости (в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчётной вместимости). Это позволило южноуральским театрам и концертным залам открыть новый сезон.

В Кыштыме 29 сентября в 18 часов зрителей приглашают на спектакль «Игроки». В Народном доме постановку представит Челябинский Камерный театр.

Как сказала сайту «КР» художественный руководитель Централизованной клубной системы города Кыштыма Ольга Горбанёва, с учётом действующих ограничений посещаемости количество билетов сокращено. В продаже их всего 98. Зрители будут сидеть на расстоянии друг от друга. Перед началом

спектакля всем измерят температуру.

Купить билеты можно в кассе Народного дома по адресу: улица Театральная, 2 или заказать по телефону: 8 (351-51) 5-52-18.