В Кыштым нагрянет отряд «Уральского десанта»

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30, 31 января и 1 февраля в муниципальные районы Челябинской области отправятся бойцы студенческих отрядов. На протяжении недели молодёжь будет помогать населению с подручными делами, проводить образовательные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант», является частью всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». На территории Челябинский области акция проходит в третий раз. В этом году участниками станет 120 студентов в составе шести добровольческих отрядов, базирующихся в ведущих образовательных учреждениях Челябинской области: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ, УралГУФК, ОТИ НИЯУ МИФИ.

В коне января студенты отправятся в Чесменский и Кунашакский муниципальный районы. А 1 февраля молодёжь из Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в составе отряда «Полярная сова» приедет в наш город.

В этом году акция реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив».