Студенты из Кыштыма отправятся на стройку космодрома Восточный
Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Общество
Только вчера стало известно, что на всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный» в Амурскую область этим летом поедут 28 строительных отрядов. В их числе и две команды Челябинской области – «Маяк» из Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета и сводный отряд «Практика» из нашего города.
Как сообщила сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, победить в конкурсе заявок кыштымцам помогли их прежние успехи – два года подряд они без нареканий работали на стройке в Ямало-Ненецком автономном округе. Через месяц 30 наших студентов отправятся на Дальний Восток. Большинство из них учатся в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, но есть представители и филиала Миасского медколледжа и Южно-Уральского госуниверситета.
На стройке космодрома стройотрядовцы пробудут до конца августа. Там они займутся отделочными работами, вязкой арматуры, укладкой бетона, каменной кладкой. Принимающая сторона обязуется трудоустроить всех студентов по договору и обещает, что те смогут заработать как минимум 25 тысяч рублей в месяц. Доставка на объект, питание и проживание также ложатся на плечи работодателя.
«Восточный» станет первым национальным космодромом гражданского назначения, что позволит обеспечить полноценный доступ России в космос. В прошлом году на его стройплощадках трудились почти полтысячи бойцов со всей страны. На «стройке века» студенческие отряды начали работать ещё пять лет назад. Постепенно число бойцов и рабочих сезонов росло. А в 2015 году был поставлен своеобразный рекорд – полторы тысячи юношей и девушек внесли свой вклад в строительство «Восточного».
Комментарии
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Наверняка потому, что слово "КЫШТЫМ" башкирское, не православное А казаки блюдут расовую чистоту) >>>
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