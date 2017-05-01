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Студенты из Кыштыма отправятся на стройку космодрома Восточный

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Общество

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Только вчера стало известно, что на всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный» в Амурскую область этим летом поедут 28 строительных отрядов. В их числе и две команды Челябинской области – «Маяк» из Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета и сводный отряд «Практика» из нашего города.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник  отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, победить в конкурсе заявок кыштымцам помогли их прежние успехи – два года подряд они без нареканий работали на стройке в Ямало-Ненецком автономном округе. Через месяц 30 наших студентов отправятся на Дальний Восток. Большинство из них учатся в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, но есть представители и филиала Миасского медколледжа и Южно-Уральского госуниверситета.

 

 

На стройке космодрома стройотрядовцы пробудут до конца августа. Там они займутся отделочными работами, вязкой арматуры, укладкой бетона, каменной кладкой. Принимающая сторона обязуется трудоустроить всех студентов по договору и обещает, что те смогут заработать как минимум 25 тысяч рублей в месяц. Доставка на объект, питание и проживание также ложатся на плечи работодателя.

 

 «Восточный» станет первым национальным космодромом гражданского назначения, что позволит обеспечить полноценный доступ России в космос. В прошлом году на его стройплощадках трудились почти полтысячи бойцов со всей страны. На «стройке века» студенческие отряды начали работать ещё пять лет назад. Постепенно число бойцов и рабочих сезонов росло. А в 2015 году был поставлен своеобразный рекорд – полторы тысячи юношей и девушек внесли свой вклад в строительство «Восточного».

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