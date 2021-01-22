Глава округа Людмила Шеболаева встретилась со студенческим активом

Вчера, 09:33 Категория: Общество

461

0

Вчера в нашей стране отмечался День российского студенчества. Глава округа поздравила кыштымскую молодёжь с праздником и вручила лучшим студентам благодарственные письма и сувениры.

В Татьянин день глава Кыштымского городского округа встретилась со студентами колледжей. Местом для разговора был выбран актовый зал Кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Пока присутствующие собирались с мыслями и думали над вопросами, Людмила Шеболаева ответила на те, которые получила от студентов заранее. И первым был вопрос о праздновании Дня Победы. Молодёжь расстроена тем, что из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы, пришлось отменить или перевести в онлайн-формат.

– У нас был разработан очень большой план мероприятий, тем более это год 75-летия Победы, – ответила Людмила Шеболаева. – Мероприятия, которые не требовали большого количества участников, мы провели. Самое масштабное, от чего пришлось отказаться, – это легкоатлетическая эстафета, общегородской митинг в честь Дня Победы, шествие «Бессмертный полк» и праздничный салют. Всегда в организации этих мероприятий нам помогали волонтёры из числа студентов. Сейчас трудно сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, но, надеюсь, в этом году нам удастся всё реализовать.

Студенты интересовались, будет ли в парке имени А. С. Пушкина колесо обозрения, – и получили утвердительный ответ. Неравнодушна оказалась молодёжь и к конкурсу социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему». По мнению студентов, несправедливо, что в нём участвуют только школьники. Глава округа поддержала молодёжную инициативу и пообещала проработать этот вопрос с Русской медной компанией и медеэлектролитным заводом, чтобы студенты также могли представлять свои проекты и менять к лучшему любимый город.

Были заданы вопросы о политической ситуации, вакцинации от коронавируса, состоянии дорог, спорте. Так, например, студенту филиала ЮУГК Людмила Александровна сказала, что в Кыштыме станет больше площадок для занятий воркаутом. Так, ещё одна появится на Каолиновом. Встреча прошла в диалоге – молодёжь внимательно слушала Людмилу Александровну и активно отвечала на её вопросы.

Добавим, в Кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа в настоящее время обучаются порядка 600 студентов. Они осваивают специальности и профессии: «Компьютерные системы и комплексы», «Радиоаппаратостроение», «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Повар-кондитер» и «Сварщик». Ещё 276 студентов обучаются в Кыштымском филиале Миасского медицинского колледжа на отделениях «Сестринское дело» и «Лечебное дело».