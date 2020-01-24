В Кыштыме Людмила Шеболаева провела встречу со студентами. Обсудили проезд в маршрутках, расселение Коноплянки и многое другое
Вчера, 12:27 Категория: Образование
665
0
Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева провела встречу со студентами кыштымских филиалов Южно-Уральского государственного и Миасского медицинского колледжей.
Студенты спрашивали главу о досуге молодёжи, расселении Коноплянки, стоимости проезда в маршрутных такси, строительстве велосипедных дорожек в черте города, затронули тему реконструкции Белого дома.
– Я спросила про реализацию и продвижение автомобильного спорта в Кыштыме, – первокурсница кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Екатерина Воронина. – Получила ответ, что таких планов на этот год нет, так как трудно найти площадку под строительство трассы. Однако её появление в будущем возможно. Меня интересует этот вопрос, так как я сама выступаю судьёй на гонках и знаю много кыштымских ребят, кому интересен автоспорт.
Несколько предложений студентов Людмила Александровна взяла на заметку.
Подробности – в следующем номере газеты «Кыштымский рабочий».