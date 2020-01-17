В Кыштыме День студента будет праздноваться всю неделю

Сегодня, 13:05 Категория: Образование

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Праздничные мероприятия по случаю Дня студента продлятся в Кыштыме всю следующую неделю.

Откроется ряд событий 21 января «Весёлыми стартами». В них примут участие команды филиалов Южно-Уральского государственного и Миасского медицинского колледжей. Соревнования пройдут в 14 часов в физкультурно-спортивном комплексе.

В четверг, 23 января, для молодёжи будет организована интеллектуальная битва на развитие логики, сообразительности и кругозора под названием «Полная ребусня».

На следующий день, 25 января, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева проведёт традиционную встречу со студентами в Народном доме. Формат «круглого стола» позволит молодёжи задать власти волнующие вопросы.

Также в этот день на улице Ленина пройдёт музыкальная акция «День студента» с использованием стационарной громкоговорящей связи.