Школьник из Кыштыма стал призёром олимпиады по энергетике

Вчера, 15:35 Категория: Общество

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«Уралэнергосбыт» подвёл итоги первой школьной олимпиады по энергетике. Как оказалось, самыми просвещёнными в этой теме стали ребята из Троицка, Еманжелинска и Кыштыма. Они обошли претендентов из других городов Челябинской области и заняли призовые места.

Олимпиада по энергетике проводилась в рамках всероссийского фестиваля по энергосбережению и экологии «Вместе ярче». В ней приняли участие южноуральские школьники с 6 по 9 классы. В онлайн-формате участникам предстояло ответить на вопросы по энергосбережению и электробезопасности и написать эссе на тему: «Энергетика будущего».

Победителем олимпиады стал Эльдар Гарифзянов, ученик 9 класса лицея №13 из Троицка. На втором месте – семиклассник из Кыштыма Михаил Новосёлов. Он уверен: будущее энергетики – за альтернативными источниками. Природные ископаемые заменит «зелёная электроэнергия», а для передвижения по городу будут использоваться левитационные доски. Третье место – у Евгении Сашко из Еманжелинска.

Победителям вручили дипломы и беспроводные наушники, а школам, где они учатся современную оргтехнику: видеопроектор и многофункциональные устройства.

– Это первый образовательный проект «Уралэнергосбыт», и мы рады, что он вызвал интерес у ребят со всей области. Мы хотели привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам энергосбережения и безопасного обращения с электричеством. Дать им базовые знания о том, откуда в дома приходит свет, тепло, горячая вода. В современном мире электроэнергия лежит в основе всего, без нее невозможна не только работа любого производства, но и просто жизнь, к которой мы привыкли. Поэтому, мы уверены, что полученные знания пригодятся ребятам, – добавила начальник управления по коммуникациям ООО «Уралэнергосбыт» Ксения Салтыкова.