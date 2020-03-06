Ученики школы № 13 из Кыштыма преодолели региональный этап всероссийской олимпиады

Вчера, 19:46 Категория: Образование

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В Челябинске завершился региональный этап «Всероссийской олимпиады школьников». В ней приняли участие ученики тринадцатой школы города Кыштыма.



Как сказала сайту «КР» директор школы Любовь Алексеевна Молокостова, среди кыштымских ребят победителем олимпиады по ОБЖ стал десятиклассник Никита Силантьев, набрав 266 баллов. Ученица одиннадцатого класса Дарья Бугаева и восьмиклассница Эвелина Гаврилова стали призёрами тоже по этому предмету.



Девятиклассник Вадим Устинов представил на олимпиаде по технологии проект «Портативная термокамера на элементе Пельтье».



Отметим, всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно среди одарённых детей с сентября по май. Она включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.