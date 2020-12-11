В Кыштыме центральная библиотека имени Бориса Швейкина объявила новогоднюю книжную акцию

Сегодня, 13:40 Категория: Общество

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Она проходит под необычным названием «Новогодний SWAP».

SWAP (СВОП) – это обмен книгами. Главное его отличие от буккроссинга в том, что обмен происходит не теми книгами, которые годами пылятся в домашней библиотеке и которые попросту жалко выкинуть, а очень даже интересными и важными для вас, но которыми вы всё же готовы на безвозмездной основе поделиться с другими. Это своего рода спонтанный книжный клуб (пока в формате онлайн) по бескорыстному обмену интересными произведениями.



Как отмечают организаторы акции, приносить в библиотеку имени Швейкина и брать можно сколько угодно книг. Все они обмениваются бесплатно.



Акция уже стартовала и продлится до 25 декабря. Каждый житель города может принести свою книгу на обмен. Сначала, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, все экземпляры отправляются на карантин. Издания упаковываются в специальные пакеты и «уходят» на пять дней на «книжный карантин». Только после этого возвращаются в фонд.

По итогам СВОП библиотекари составят каталог, который будет опубликован третьего января на странице центральной библиотеки имени Бориса Швейкина ВКонтакте. Читатели смогут выбрать любую книгу из каталога и взять её в библиотеке в обмен на свою принесённую.



Требования к книгам:

– Книга должна быть чистая, в хорошем состоянии

– Издана не ранее 2010 года

– Жанр любой



Подробную информацию можно уточнить по телефонам библиотеки – 4-11-49, 4-12-14.