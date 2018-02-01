Жителей Кыштыма призывают подключиться к книгодарению

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Общество

В международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, в нашей стране во второй раз пройдёт акция «Дарите книги с любовью». Впервые к ней присоединяется и центральная городская библиотека имени Б. Е. Швейкина.

Как сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Кыштымского городского округа Наталья Королевская, для участия в акции необходимо купить книгу или выбрать новое издание из своей домашней библиотеки и принести его в следующую среду с 10 до 19 часов по адресу: улица Республики, 2.

Все собранные книги пополнят фонд трёх детских библиотек нашего города и библиотек посёлков Тайгинка, Слюдорудник, Увильды и Северный. Юные читатели будут особенно рады сказкам, приключенческим произведениям, красочным энциклопедиям и ярким альбомам. Всего в муниципальных библиотеках Кыштымского округа зарегистрировано 10 748 детей до 14 лет.