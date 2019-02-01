В Кыштыме пройдёт акция по обмену детскими книгами Автор: КР от Вчера, 18:08 Категория: Культура 0 Завтра в детских библиотеках Кыштыма пройдёт Международный день дарения книг. Все, у кого дома пылится детская художественная литература, могут принести её на абонемент библиотеки имени К. И. Чуковского, которая находится на улице Ленина 33а, в библиотеку № 2 на улице Интернационала, 103 и библиотеку № 3 на улице Красной Звезды, 105. – Мы будем фиксировать имена и фамилии дарителей, самых активных ждёт поощрительная награда, – сказала сайту «КР» библиотекарь Оксана Казанцева. – У многих дома лежат книги, которые оказались не востребованы по причине того, что дети выросли. Надеемся, кыштымцы поддержат нашу акцию. Кроме того, до 18 февраля в детской библиотеке имени К. И. Чуковского проходит акция «Давай меняться». Для участия в ней нужно принести художественную книгу для детей в хорошем состоянии и поставить её на выставочный стеллаж, а с него взять любую понравившуюся книгу, которую тоже оставили другие читатели. Книга – это лучший подарок. Поэтому любители хорошей литературы смогут пополнить свою библиотеку совершенно бесплатно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить