В Кыштыме пройдёт акция по обмену детскими книгами

Автор: КР от Вчера, 18:08 Категория: Культура

Завтра в детских библиотеках Кыштыма пройдёт Международный день дарения книг. Все, у кого дома пылится детская художественная литература, могут принести её на абонемент библиотеки имени К. И. Чуковского, которая находится на улице Ленина 33а, в библиотеку № 2 на улице Интернационала, 103 и библиотеку № 3 на улице Красной Звезды, 105.

– Мы будем фиксировать имена и фамилии дарителей, самых активных ждёт поощрительная награда, – сказала сайту «КР» библиотекарь Оксана Казанцева. – У многих дома лежат книги, которые оказались не востребованы по причине того, что дети выросли. Надеемся, кыштымцы поддержат нашу акцию.

Кроме того, до 18 февраля в детской библиотеке имени К. И. Чуковского проходит акция «Давай меняться». Для участия в ней нужно принести художественную книгу для детей в хорошем состоянии и поставить её на выставочный стеллаж, а с него взять любую понравившуюся книгу, которую тоже оставили другие читатели.

Книга – это лучший подарок. Поэтому любители хорошей литературы смогут пополнить свою библиотеку совершенно бесплатно.