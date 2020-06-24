В библиотеках Кыштыма возобновляется работа после перерыва, связанного с пандемией коронавируса

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В библиотеках Кыштыма поэтапно возобновляется работа с читателями после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Завтра, 25 июня, откроются абонементы в центральной городской библиотеке имени Б. Швейкина, центральной детской библиотеке имени К. Чуковского, детской библиотеке № 2 в районе Нижнего Кыштыма и в библиотеке № 4 в посёлке Тайгинка.

Как сообщается на сайте администрации округа, сдать прочитанные книги и взять новые можно только по предварительной записи. Для этого необходимо узнать свободное время и забронировать его, позвонив по телефонам: 4-12-14 (центральная городская библиотека им. Б. Е. Швейкина), 4-12-13 (детская библиотека имени К. И. Чуковского), 4-75-09 (детская библиотека № 2), 8-951-438-50-88 (библиотека № 4).



Дети, до 10 лет обслуживаются только в присутствии родителей или их законных представителей. Вход читателей в библиотеки возможен только при условии использования масок и перчаток. На обслуживание читателя отводится 20 минут. Таковы методические рекомендации Роспотребнадзора.