Двое работников Кыштымского медеэлектролитного завода удостоились почётного звания «Заслуженный металлург РФ»

Вчера, 15:08 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл церемонию вручения государственных наград Российской Федерации.

– Вы заслужили государственное признание своим умом и талантом, ответственностью и самоотверженностью, большим личным вкладом в развитие нашей страны и нашего региона. Отдельно говорю большое спасибо нашим медикам, кому сегодня мы вручим благодарности президента за борьбу с коронавирусом. С добрым чувством поздравляю вас, уважаемые земляки, с высокими наградами, пусть всегда сбываются ваши мечты, в ваших семьях будет достаток, мир, любовь, желаю вам новых профессиональных успехов и, конечно же, здоровья! Ещё раз огромное вам спасибо, поздравляю! – сказал Алексей Текслер.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили три южноуральца. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены 16 сотрудников металлургических предприятий.

Четырём жителям региона присвоено почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», ещё шести – «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». К слову два заслуженных металлурга – кыштымцы, работники Кыштымского медеэлектролитного завода! Почётное звание присвоено мастеру медеплавильного цеха Андрею Курчавову и аппаратчику цеха электролиза меди Радику Губайдулину.

Сразу несколько южноуральцев удостоены почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Ещё один представитель металлургической отрасли получил почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, благодарность президента РФ Владимира Путина получили три медицинских работника.