Металлурги Кыштыма получили государственные награды

Автор: КР от Сегодня, 16:46 Категория: Экономика и бизнес

Сегодня в резиденции губернатора Челябинской области состоялась церемония вручения государственных наград и наград Челябинской области. Из рук Бориса Дубровского их получили 15 южноуральцев за многолетний труд и заслуги перед Родиной.

Среди награждённых были сразу два металлурга из Кыштыма. Достижения плавильщика цеха производства медной катанки Кыштымского медеэлектролитного завода Николая Рыжкова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Николай Владимирович отдал родному предприятию 30 лет жизни. За эти годы он в совершенстве освоил профессии аппаратчика, плавильщика, стропальщика. Руководство КМЭЗ и коллеги по работе ценят такие качества Рыжкова, как профессионализм, ответственность, требовательность к себе.

Звания «Заслуженного металлурга РФ» удостоен плавильщик медеплавильного цеха КМЭЗ Алексей Швейкин. Он работает на заводе 14 лет, владеет двумя смежными специальностями, в короткие сроки освоил сложную компьютерную технику печи огневого рафинирования меди MAERZ.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Русской медной компании, высоких наград и почетных званий регионального и федерального уровня за годы работы РМК удостоились 50 её сотрудников.