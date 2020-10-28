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Губернатор Алексей Текслер анонсировал запуск скоростного электропоезда «Ласточка»

Вчера, 15:30 Категория: Общество
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Он будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском.

 

В первый рейс состав выйдет уже пятого ноября 2020 года. Время в пути составит 4 часа 20 минут.

 

Электропоезд будет отправляться из Челябинска в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15. Отправление в обратном направлении – в 06:32, прибытие в Челябинск – в 10:52.

 

«Ласточка» будет делать остановки на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.

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Теги: Челябинская область губернатор Алексей Текслер поезд Ласточка Магнитогорск Челябинк

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