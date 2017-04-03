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Впервые в Кыштыме будет организован специальный маршрут до кладбища в районе Нижнего Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Общество

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Во вторник, 25 апреля, по православному календарю установлен  день поминовения усопших. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для упокоенных.

 

Завтра, 25 апреля, автобус будет ходить из центра города до кладбища на Нижнем Кыштыме. Такой маршрут администрация Кыштымского городского округа организовала по просьбам жителей города. Непосредственно у кладбища для обеспечения безопасности пассажиров оборудована посадочная площадка.

 

Из центра до кладбища будет курсировать маршрутное такси индивидуального предпринимателя  Владимира  Симонова. Первый рейс из центра отправится в 10 часов. Автобусы будут ходить с интервалом в 30 минут. В обратном направлении маршрутное такси отправится в 10:15 и далее будет курсировать с интервалом в 30 минут. Последний рейс из центра отправится в 18:30. 

 

В этот же день до городского кладбищаПятый километр будет продлён маршрут № 5 «КМЭЗ – Радиозавод».

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