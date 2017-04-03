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Через станцию Кыштым начнёт курсировать поезд до Москвы с остановками в Екатеринбурге, Казани и Муроме

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

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В городе Муроме достопримечательности и памятники архитектуры буквально на каждом шагу.

 

С завтрашнего дня открывается прямое железнодорожное сообщение между Челябинском и Казанью. Новый поезд № 79 будет курсировать по маршруту Челябинск-Казань-Москва. При этом он будет делать остановки на станциях Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей. Далее пассажирский состав будет следовать через Екатеринбург, Казань и Муром.

 

– Новый поезд будет ходить только по чётным числам, – уточнила сайту «КР» старший кассир билетной кассы станции Кыштым Светлана Чистякова. – Продажа билетов начинается за два месяца до нужной даты. К примеру, уже сейчас можно приобрести билеты на 16 июня.

 

Стоимость билетов можно уточнить в железнодорожных кассах вокзала или по бесплатному номеру справочной службы 8-800-775-0000. Дети до пяти лет едут бесплатно, с 5 до 10 лет – по детскому билету. Школьники с 10 до 17 лет в период летних каникул имеют право на проезд в плацкартных вагонах с 50-процентной скидкой.

 

Из Кыштыма до Казани поезд следует 19 часов, до Москвы – 31 час 52 минуты.

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