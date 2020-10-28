Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме сменился руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области

Вчера, 14:16 Категория: Общество
236
0

 

Губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение о смене сразу четырёх руководителей общественных приёмных в Кыштыме, Озёрске, Сосновском и Пластовском районах. В нашем городе её возглавляла Галина Кожевникова.

 

Решением губернатора руководить общественной приёмной в Кыштымском городском округе теперь будет Наталья Королевская. Наталья Борисовна является директором централизованной библиотечной системы и депутатом Собрания депутатов Кыштымского городского округа.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым общественная приёмная губернатора

Похожие публикации:

Губернатор Алексей Текслер увеличил финансирование промышленной отрасли региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности

В Кыштыме пожароопасный сезон установят с предстоящей пятницы

В приёмную губернатора в городе Кыштыме пожаловались на хамство водителей маршруток

Выставка необычного хобби

Комментарии:

Добавить