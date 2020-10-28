В Кыштыме сменился руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области

Вчера, 14:16 Категория: Общество

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Губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение о смене сразу четырёх руководителей общественных приёмных в Кыштыме, Озёрске, Сосновском и Пластовском районах. В нашем городе её возглавляла Галина Кожевникова.

Решением губернатора руководить общественной приёмной в Кыштымском городском округе теперь будет Наталья Королевская. Наталья Борисовна является директором централизованной библиотечной системы и депутатом Собрания депутатов Кыштымского городского округа.