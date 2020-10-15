В этот день, 15 октября, в Кыштым прибыл первый поезд

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Интересный исторический факт сообщает сайт газеты «Южноуральская панорама». Ровно 124 года назад, 15 октября 1896 года, первый прибывший в Кыштым поезд открыл начало регулярного железнодорожного движения.

Железная дорога через Кыштым, которая соединила Челябинск и Екатеринбург, изменила способ отправки продукции заводов, которую до этого сплавляли по рекам. А руководил строительством управляющий Кыштымским горным округом Павел Михайлович Карпинский. Именно он в тот исторический день лично вручил хлеб-соль машинисту первого поезда.



По тем временам строительство железной дороги через Кыштым стало крупномасштабным событием в России.



Само же градообразующее предприятие – Кыштымский медеэлектролитный завод – было основано почти за полтора столетия до этого, в 1757 году Никитой Демидовым. Предприятие выпускало знаменитое на весь мир разносортное железо под маркой «Два соболя». В демидовские времена им покрывали крыши домов знатных людей в Лондоне и других городах Европы.



В конце 80-х годов XIX века, с приходом на должность управляющего горным округом Павла Карпинского Кыштымские горные заводы буквально за несколько лет изменились до неузнаваемости. Прогрессивный управляющий провел техническую модернизацию производства, повысил зарплату рабочим, улучшил им условия труда.



В 1899 году Кыштымский медеэлектролитный завод посетил Дмитрий Иванович Менделеев, создатель периодической таблицы. Здесь он жил в доме управляющего Кыштымским горным округом Павла Карпинского, который сегодня известен как Белый дом. Великий ученый называл хозяина дома, горного инженера Карпинского «несравненным эрудитом». Высокую оценку Менделеева получил и созданный Карпинским музей каслинского литья. Именно в Кыштыме у Менделеева родилась мысль: «Вера в будущее России, всегда жившая во мне, прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом».



Через год они вновь встретились. В 1900 году проходила Всемирная Парижская выставка. Членом жюри выставки был Дмитрий Менделеев. Ученый проголосовал за управляющего Кыштымским горным округом Павла Карпинского, который представил в столице Франции чугунный павильон «Кыштымские горные заводы», за что и получил звание золотого лауреата.