В Кыштыме градообразующее предприятие получило почётное звание «Партнёр года» Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Экономика и бизнес 0 Южно-Уральская железная дорога удостоила Кыштымский медеэлектролитный завод звания «Партнёр года» Российских железных дорог. Церемония награждения прошла в рамках II транспортно-логистического форума, который проходил в Челябинске. Градообразующее предприятие было отмечено за внедрение новых решений, предлагаемых РЖД. Так, в этом году завод перешёл на новый порядок перевозки грузов с формированием контейнерных поездов. Такой способ транспортировки продукции более надёжен и оперативен, чем перевозка группами контейнеров. Благодаря отсутствию перевалки продукции на сортировочных станциях исключены риски повреждения грузов. Внедрение нового способа грузоперевозок стало дополнительным основанием присвоить заводу статус «Партнёр года» РЖД. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить