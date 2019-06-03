В Кыштыме градообразующее предприятие получило почётное звание «Партнёр года»

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Экономика и бизнес

Южно-Уральская железная дорога удостоила Кыштымский медеэлектролитный завод звания «Партнёр года» Российских железных дорог.

Церемония награждения прошла в рамках II транспортно-логистического форума, который проходил в Челябинске.

Градообразующее предприятие было отмечено за внедрение новых решений, предлагаемых РЖД. Так, в этом году завод перешёл на новый порядок перевозки грузов с формированием контейнерных поездов. Такой способ транспортировки продукции более надёжен и оперативен, чем перевозка группами контейнеров.

Благодаря отсутствию перевалки продукции на сортировочных станциях исключены риски повреждения грузов. Внедрение нового способа грузоперевозок стало дополнительным основанием присвоить заводу статус «Партнёр года» РЖД.