Проект «Заводовладельцы Кыштыма». Управляющий Кыштымским горным округом П. М. Карпинский

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Павел Михайлович Карпинский прибыл с семьёй в Кыштымский горный округ в качестве управляющего в мае 1887 года. Ему было предложено жалование в 20 тысяч рублей в год – в два раза больше его прежнего дохода. Должность управляющего наделяла Павла Михайловича большими полномочиями, и как государственный служащий, он был не зависим от заводовладельцев. В тот период Кыштымский горный округ находился под казённым управлением.

Свой среди капиталистов

В состав округа входили заводы: Верхне- и Нижне-Кыштымские, Каслинский, Шемахинский, Верхне- и Нижне-Нязепетровские, Теченский, где выплавляли чугун, производили чугунное литьё, делали кровельное и сортовое железо. Зачастую все эти заводы именовали как Кыштымские.

Вступив в должность, Павел Карпинский сразу приступил к налаживанию дел. Сам он был неутомимым работником, порой ночи напролёт сидел за письменным столом, решая рабочие вопросы. Прежде всего управляющий создал для служащих и рабочих гораздо лучшие условия, потребовал платы за заводские и вспомогательные работы по всем заводам и приискам. Добыть деньги было нетрудно, так как Карпинского с лучшей стороны знали и банковское руководство, и частные капиталисты. Все ему доверяли. Как знаток торгового дела, он, с одной стороны, упорядочил отношения с заказчиками, с другой – улучшил производство, что позволило поднять цены на продукт Кыштымского горного округа. Начался «прилив» денег и возрождение производства и населённого пункта. Постепенно Павел Михайлович провёл техническую модернизацию.

Он «держал в руках» всех представителей власти в округе. Земский начальник, пристав, старшины, полицейские – все были вынуждены считаться с его мнением.

За первые пять лет управления Карпинский отремонтировал и перестроил все водяные сооружения на заводах.

Первый поезд до Кыштыма

К концу XIX века Кыштымские горные заводы изменились до неузнаваемости. Заводские площади были переполнены запасами руды, угля, дров и другими материалами. Оборотный капитал увеличился настолько, что половина выработки железа была свободна от залога. Лесные дачи (участки – Прим. авт.) были таксированы, установилась вырубка леса. Строгая сортировка железа и чугунного литья привлекла много заказчиков. Заказов поступало даже больше, чем заводы могли выполнить, в силу чего пришлось расширить производство.

В своей деятельности Павел Михайлович придерживался построения жёсткой иерархии. Проведя постепенную модернизацию, он добился строжайшей технологической дисциплины. Особое внимание управляющий уделял Верхне-Кыштымскому заводу, производительность которого составляла 1/3 всей продукции местных предприятий.

Учёный Дмитрий Иванович Менделеев, побывавший в Кыштыме, называл Карпинского несравненным эрудитом. При нём изменился процесс приготовления древесного угля, преобладал печной способ углежжения. В окрестностях Кыштыма были построены четыре углевыжигательные печи, обеспечивающие потребность заводов в древесном угле. Павел Михайлович Карпинский активно руководил строительством железной дороги через Кыштым, которая соединила Челябинск и Екатеринбург, изменив способ отправки продукции заводов. Раньше её сплавляли по рекам. На железнодорожных ветках Кыштыма и Уфалея были построены склады.

15 октября 1896 года стал для Кыштыма праздничным. Первый прибывший поезд открыл начало регулярного железнодорожного движения. Карпинский лично вручил хлеб-соль машинисту.

По тем временам строительство железной дороги через Кыштым стало крупномасштабным событием в России.

Культура рождается в провинции

В своё время Павел Михайлович сосредоточился на подготовке технических кадров. При Верхне-Кыштымском и Каслинском заводах действовали клубы общества заводских служащих с библиотеками, для бесплатного пользования выписывалось около двух десятков журналов и газет. Управляющий организовал обучение скульпторов, формовщиков, литейщиков, открыл первую на Урале школу для обучения детей рабочих художественному литью, токарному и фрезерному делу. Заботился управляющий и о заслуженных рабочих, оказывал материальную помощь их семьям в трудных жизненных ситуациях. Рабочие получили большую поддержку в голодные 1891-1892 годы. Им выдавали продовольственные запасы по низким ценам.

Шедевр литейного искусства

Для расширения рынков сбыта продукции округа в период управления Карпинского получила развитие выставочная деятельность. Первым крупным событием стало участие нашего округа во Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Кыштымским заводам присудили почётный диплом и бронзовую медаль, а сам Павел Михайлович был пожалован орденом Святого Станислава II степени.

После участия в 1896 году в Нижегородской выставке Кыштымский горный округ стал ведущим по художественному чугунному литью в России, получив право ставить на изделиях изображение герба – двуглавого орла. На Парижской выставке ажурный чугунный павильон «Кыштымские горные заводы» с выставленными высокохудожественными скульптурными отливками был признан шедевром литейного искусства и получил высшую награду выставки – хрустальный Гран-при и большую золотую медаль по классу «Мелкое металлургическое производство». А глава Кыштымской делегации П. М. Карпинский стал золотым лауреатом.

Из железоделательных – в медеплавильные

В конце XIX века Кыштым активно благоустраивался. Верхний и Нижний посёлки практически слились. Несмотря на отсутствие мощения улиц, водопровода и канализации, ансамбль центра Кыштыма являлся одним из самых интересных на Южном Урале. Техническое переустройство заводов, начатое в 1900 году, по плану Карпинского предполагалось завершить к 1903 году. Оно требовало капиталовложений, поэтому всё имущество округа было заложено в Ярославско-Костромском земельном банке для получения ссуды в три миллиона 473 тысячи рублей. Но план сорвался из-за промышленного кризиса на Урале.

Предпринимались попытки поправить финансовое положение новыми займами. Например, под залог металлов от Екатеринбурского отделения Государственного банка России удалось получить кредит до полутора миллионов рублей.

В начале 1900-х годов в округе были открыты богатые месторождения медных руд. Для их разработки правление решило Кыштымские железоделательные заводы переоборудовать в медеплавильные. Павел Михайлович не разделял стремление к крупным переменам, связанным с огромной задолженностью банкам, а правление заводов видело в этом его отсталость от современности. По проекту предполагалось введение томасовского передела чугуна (томасовская сталь получалась дешевле, чем сталь, полученная другими способами – Прим. Авт.). Однако профессор Михаил Александрович Павлов настаивал на введении мартеновского передела. Проект оказался безуспешным, в этом обвинили Карпинского. Ему пришлось оставить управление округом и 19 ноября 1904 года уйти на пенсию.

Здоровье Павла Михайловича всё ухудшалось. Он простудился, заболел сильным плевритом, что привело к скоротечной чахотке (туберкулёзу). Утром 18 июня 1907 года Павел Михайлович Карпинский скончался. На похороны собрался весь Кыштым, памятуя его доброе отношение к людям. Семейное захоронение Карпинских и сегодня находится на старом кладбище в нашем городе.

Со смертью Карпинского исчез «последний из могикан» старого Урала. Это был вершитель судеб, владыкаокруга», – писал русский металлург, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда М. А. Павлов.

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье» в рамках проекта «Заводовладельцы Кыштыма».