В Кыштыме состоится экскурсия на старейшую гидросистему в мире

Автор: КР от Вчера, 15:15 Категория: Туризм

В предстоящую субботу, 21 октября, центр развития туризма проведёт очередную экскурсию в рамках проекта «Встречи в городе. Кыштым. История места». На этот раз кыштымцам и гостям города предлагается посетить бывший Верхне-Кыштымский чугонолитейный и железоделательный завод, а ныне – Кыштымское машиностроительное объединение.

Это старейшее уральское предприятие было основано Никитой Демидовым 260 лет назад, в 1757 году. Там до сих пор сохранились уникальные цеха – кричный и литейный, а также плотина, которая относится к старейшим гидросистемам мира.

Начало экскурсии в 14 часов у заводской проходной. На неё могут попасть только 20 туристов. Предварительная запись – по телефону 8-951-794-41-86.