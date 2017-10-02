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В Кыштыме состоится экскурсия на старейшую гидросистему в мире

Автор: КР от Вчера, 15:15 Категория: Туризм

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В предстоящую субботу, 21 октября, центр развития туризма проведёт очередную экскурсию в рамках проекта «Встречи в городе. Кыштым. История места». На этот раз кыштымцам и гостям города предлагается посетить бывший Верхне-Кыштымский чугонолитейный и железоделательный завод, а ныне – Кыштымское машиностроительное объединение.

 

Это старейшее уральское предприятие было основано Никитой Демидовым 260 лет назад, в 1757 году. Там до сих пор сохранились уникальные цеха – кричный и литейный, а также плотина, которая относится к старейшим гидросистемам мира.

 

Начало экскурсии в 14 часов у заводской проходной. На неё могут попасть только 20 туристов. Предварительная запись – по телефону 8-951-794-41-86.

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